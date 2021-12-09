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четверг, 09 декабря 2021 05:54

Впервые с 1995 года. Государство проверит доходы у украинцев

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Впервые с 1995 года. Государство проверит доходы у украинцев
Проверят, сколько зарабатывают украинцы. Фото: РБК

Налоговая служба начнет проверят доходы украинцев, начиная с 1995 года.

Это произойдет после завершения нулевого декларирования, в интервью "Новому времени" рассказал глава Министерства финансов Сергей Марченко.

"Все должны понимать, что за декларированием должны сразу идти косвенные методы налогообложения. Мы сейчас разрабатываем соответствующий законопроект, у нас уже фактически есть готовый концепт", – сказал министр.

Марченко пояснил, что косвенные методы налогообложения предусматривают после налоговой амнистии проведение налоговой оценки операций физлиц. Речь идет о приобретении объектов недвижимости или дорогих вещей без задекларированных доходов.

"Если есть факт покупки крупного объекта недвижимости, а задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть он не показал свои реальные доходы, с которых почему-то не были уплачены налоги… Следствием этого будет то, что налоговая должна доначислить сумму неуплаченных налогов", – отметил глава ведомства.

Неуплаченные налоги будут доначислены не на всю стоимость покупки, а на разницу между задекларированными доходами и стоимостью приобретения.

Система косвенного налогообложения будет работать автоматически: в момент регистрации соглашения о купле-продаже, информация появляется в налоговой, а та уже проверяет информацию. Если нет оснований, человека беспокоить не будут.

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Добровольную декларацию в электронной форме представляет лично декларант. До ее представления наличные денежные средства нужно разместить в банках Украины. Подать декларацию можно до 1 сентября 2022 года. Сейчас украинцы добровольно задекларировали более 250 миллионов гривен.

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