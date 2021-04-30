Возобновили продажу государственных предприятий на аукционах

Государственное имущество можно продавать только на аукционе. Фото: Елена Луценко

В Украине возобновят проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Их остановили с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса и карантин. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

В частности, в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации.

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Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, предложивший наивысшую цену и взял на себя обязательства выполнить условия продажи, сообщают в Офисе президента.

О большой приватизации на заседание правительства ранее говорил премьер-министр Денис Шмыгаль. Планируется привлечь в бюджет до 12 млрд грн от продажи государственного имущества.