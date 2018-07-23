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понедельник, 23 июля 2018 12:33

Воровство на таможне можно остановить за один год – Тарута

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Воровство на таможне можно остановить за один год – Тарута
Народный депутат Сергей Тарута заявил, что Украина теряет от 120 до 150 млрд гривен от краж на таможне в год. Фото: Украинская правда

Ежегодно в Украине разворовывают от 120 до 150 млрд гривен на таможне. Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил лидер партии "Основа", народный депутат Сергей Тарута.

"Сейчас Гройсман радуется, что страна ежедневно получает 70-90 млн гривен от борьбы с контрабандой. Бороться нужно. Но это маленькая часть того, что необходимо сделать. За один год можно убрать контрабанду, а это дополнительно от 120 до 150 млрд гривен в год", – заявил Сергей Тарута.

Лидер партии "Основа" подчеркнул, что у него есть позитивный опыт системной борьбы с контрабандой.

"Нужно сделать то, что я помогал делать еще при премьер-министре Юлии Тимошенко. Мы договорились с Польшей и Венгрией сделать единую таможню, которая растамаживает там, а мы параллельно – здесь. Этот опыт можно распространить на все страны. И закончится контрабанда", – заверил он.

Тарута акцентировал на стратегическом значении политической воли для успешной борьбы с контрабандой.

"Контрабанду покрывают силовики, а политики покрывают силовиков. То же самое, что и в случае с янтарем. Хотели бы решить вопрос – уже давно решили бы", – резюмировал Тарута.

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