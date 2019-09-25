Власть выбрала формальный подход для диалога с бизнесом – Каленков

Власть пошла по формальному пути в диалоге с бизнесом, заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков после заседания рабочей группы при комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Представители добывающих компаний и народные депутаты обсуждали изменения в законопроект №1210 в части ренты.

Документ, внесенный депутатом от "Слуги народа" Данилом Гетманцевым, помимо прочего, предлагает изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. По оценкам участников рынка это привело бы к росту рентных платежей в 4-5 раз.

"Она (власть – ред.) вежливо слышит (бизнес – ред.), но не принимает во внимание никакие аргументы. Это похоже на тот случай, когда встреча проводится для спускания пара. Вот мы поговорили, возмутились, сказали, что это никуда не годится. Они послушали и сказали – да, не годится. И разошлись. Чисто формальный подход", - отметил Каленков.

Депутаты предложили использовать формульный подход при определении ставки ренты на добычу железной руды. Ключевым показателем, от которого будет зависеть сумма рентных платежей, должна стать стоимость тонны ЖРС по индексу Platts в Северном порту Китая.

Однако нардепы планируют вынести на голосование в первом чтении текст законопроекта без каких-либо изменений, а правки вносить в перерыве между первым и вторым чтением.

Такое решение профильного комитета несет большие риски для экономики, считает Каленков, поскольку после голосования в первом чтении возможности для изменения нормативных актов сужаются.

"Нас абсолютно не устраивает, что в первом чтении будет принята вот эта ересь, потому что риски для экономики и для отрасли огромные. Между первым и вторым чтением вряд ли можно будет что-то существенно поправить, тем более те предложения, которые были озвучены, например, формульный подход", - отметил он. "Мы надеялись, что формульный подход будет введен в 2020 году в рамках налоговой реформы, анонсированной премьером и уже после консультаций. У меня есть сомнения, что он будет справедливо введен сейчас", - добавил глава объединения.

По словам Каленкова, рабочая группа бизнеса и Госналоговой службы, созданная после предыдущего заседания в комитете 12 сентября для наработки правок в законопроект, оказалась неэффективной. Участникам группы удалось прийти к согласию по ряду пунктов: вступление закона в силу не раньше 1 января 2020 года, необходимость разработки механизма, который учитывал бы волатильность цены на ЖРС, реформирование подхода к налогообложению рентой в рамках комплексной налоговой реформы, запланированной на 2020 год и др. Несмотря на это, Госналогслужба отказалась зафиксировать итоговые совместные решения рабочей группы, сославшись на то, что ее основная функция – собирать налоги, а не разрабатывать политику, отметил Каленков.