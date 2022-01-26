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Власть пошла на компромисс. На сколько отсрочены штрафы ФЛП за РРО

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Власть пошла на компромисс. На сколько отсрочены штрафы ФЛП за РРО
В среду ФЛП снова вышли на протест в Верховную Раду Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Верховная рада планирует отменить штрафы для ФЛП за отсутствие кассовых аппаратов до конца 2022 года. Законопроект будет представлен до конца дня 26 января.

Об этом заявил спикер Рады Руслан Стафанчук после совещания с лидерами фракций, передает РБК-Украина.

По его словам, соответствующий законопроект предложил председатель комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Сегодня до конца дня будет подан соответствующий законопроект, по которому до конца этого года не будут платить штрафы лица, не установившие РРО при условии, что они установят", - сказал он.

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Под Верховной Радой второй день продолжается акция ФЛП с требованием отменить обязанность устанавливать кассовые аппараты.

Согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, проводящие наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.

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