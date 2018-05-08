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вторник, 08 мая 2018 10:43

Владелец УНЛ Фогго опроверг бизнес-связи с депутатом Третьяковым

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Владелец УНЛ Фогго опроверг бизнес-связи с депутатом Третьяковым
Британский бизнесмен Майкл Джон Фогго заявил, что не знаком ни с нардепами Третьяковым и Загорием, ни с бизнесменом Ложкиным

Британский бизнесмен, владелец Украинской национальной лотереи Майкл Джон Фогго опроверг информацию, распространенную в украинских СМИ, по поводу того, что народный депутат Александр Третьяков имеет опцион на покупку акций компании. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

"Касательно какого-либо опциона на покупку доли в УНЛ, это какая-то невероятная выдумка. Перед покупкой компании я заказывал аудит, как финансовый, так и юридический. Опытные юристы и финансисты изучили корпоративную историю и документы, возможные права третьих лиц или другие ограничения на переход собственности на компанию. Никаких опционов или других прав третьих лиц на долю в компании просто не существует и не может существовать. Никто с таким запросом ко мне или к предыдущим собственникам никогда не обращался", - заявил он.

Фогго также отметил, что не знаком ни с народными депутатами Третьяковым и Загорием, ни с бизнесменом Ложкиным, которых некоторые СМИ называли бенефициарами УНЛ.

"Я с этими людьми абсолютно не знаком. Конечно, я читал о том, что пишут украинские СМИ. Однако, вообще не понимаю, как подобное можно писать. Я в принципе не могу быть связан с политикой в Украине. Это довольно обескураживающая и неприятная ситуация", - отметил он.

По словам Фогго, юристы компании сейчас проводят юридическую работу по ложным публикациям в СМИ.

"Некоторые из них были посвящены тому, что УНЛ якобы подвергалась рейдерскому захвату. Перед покупкой компании я через своих адвокатов проверил эти сведения, и они оказались неправдой. УНЛ – абсолютно чистый и легальный бизнес, в иных случаях я просто отказываюсь от сделок, поскольку это огромный риск", - подчеркнул британский бизнесмен.

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