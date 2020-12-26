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суббота, 26 декабря 2020 15:37

Вітренко пожаловался на малое количество полномочий

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Вітренко пожаловался на малое количество полномочий
Вторник заявил, что и.о. должны иметь больше полномочий. Фото: "Украинская правда"

Исполняющий обязанностей министра энергетики Юрий Витренко заявил, что обязанности и.о. министров нужно расширить.

Сейчас они не вправе подписывать приказы, передает "Радио НВ".

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"Я не могу подписать приказ министерства. Это ситуация, которая требует разрешения, это не нормально. Особенно учитывая, что в министерстве энергетики и до этого не было постоянного министра. Без меня была такая же проблема. Жизнь устроена так, что в министерстве есть исполняющий обязанности на период отсутствия министра. И сделать так, что исполняющий обязанности не может подписывать приказы министерства - это не нормально ", - заявил Витренко.

Бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко Кабмин назначил исполняющим обязанности министра энергетики. Решение приняли на внеочередном заседании Кабмина 21 декабря.

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