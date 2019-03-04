Витко инициировал законопроект об уголовной ответственности за отключения социальных объектов от газа в отопительный период

За отключение газа социальным объектам в отопительный период нужно ввести уголовную ответственность. Фото: ТСН

За отключение газа социальным объектам в отопительный период нужно ввести уголовную ответственность. Об этом заявил народный депутат Украины Артем Витко, который зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект.

"Сегодня газовые олигархи фактически объявили войну простым людям. Почти месяц не было газа и отопления в детском учреждении в Кошмановке Полтавской области, - заявил на брифинге в Верховной Раде депутат Артем Витко. - Из-за произвола "Полтавагаз сбыт", которое принадлежит экс-регионалу Алексею Лелюку, дети занимались в спортзале при температуре 5 градусов. И это на Полтавщине, которая добывает газ для всей страны!", сообщает ТСН.

Депутат вошел в жесткое противостояние с местным газопоставщиком. Жалобы на "Полтавагаз сбыт" поступают также из Сухиновки, Базилевщины, Машковки. Посреди зимы отключены от отопления две школы, детский сад, два фельдшерских-акушерских пункта, амбулатория и админздание в Тершкивской ОТГ.

Особое возмущение депутата вызывает то, что отключение газа происходит из-за формальныхе, незначительныхе поводов или даже ошибки учетчиков. Возможен и шантаж со стороны газопоставщиков с целью давления на органы центральной и местной власти. Депутат убежден, что надо лишить компании инструмента для различного рода манипуляций и причинения ущерба объектам социальной инфраструктуры. Простого запрета Кабинета Министров Украины отключать соцобъекты от газа - недостаточно.

"Будем жестко наказывать за то, что детей лишают теплых помещений в сильные морозы, - отметил депутат Артем Витко. - Меня "газовикам" не спугнуть. Я войну прошел и готов к новой войне - на газовую!"

Только благодаря вмешательству депутата и общества удалось восстановить газоснабжение в Кошмановке. "Мы выиграли бой, но не войну, - предупреждает Артем Витко. - Газовый вентиль до сих пор в руках этих монополистов, и они крутят им, как хотят. Мы должны вернуть их в правовое поле. Отключил детское учреждение от газа - в тюрьму!"