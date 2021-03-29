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понедельник, 29 марта 2021 14:44

Visa разрешила рассчитываться криптовалютой

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Visa разрешила рассчитываться криптовалютой
Криптовалюта USD Coin считается стабильной, ее стоимость привязана к доллару США. Фото: unsplash

Visa Inc позволит использовать криптовалюту USD Coin во время транзакций.

Финансовые операции будут осуществляться с помощью криптоплатформы Crypto.com, сообщает Liga.net.

Криптовалюта USD Coin считается стабильной, ее стоимость привязана к доллару США. Для транзакций Visa с USDC не нужна обычно необходимая конвертация в традиционные деньги. Чтобы ее избежать, Visa использует блокчейн Ethereum.

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"Мы видим растущий спрос со стороны потребителей во всем мире на возможность доступа, хранения и использования цифровых валют. Также есть спрос наших клиентов на производство товаров, которые обеспечивают такой доступ для потребителей", - заявил глава отдела криптовалют Visa Куй Шеффилд.

Компания Tesla Inc, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, начала принимать биткоины в качестве оплаты за свои авто и продукцию.

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