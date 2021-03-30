Виновных в деле Приватбанка не накажут - эксперт

Дела Приватбанка в Украине перспектив не имеют - Новак. Фото: Эспрессо

Перспективы дела против бывших руководителей ПриватБанка, как и против бывших владельцев, невелики. Производства пойдут в украинские суды, а там работает не закон, а денежный знак. Об этом говорит Gazeta.ua экономист Андрей Новак.





"Высока вероятность, что виновных за экономические преступления в особых масштабах не накажут. Но если делами займется американская прокуратура, которая уже работает по активам Игоря Коломойского, и европейские суды, тогда есть шансы возврата средств из конфискованных активов. Дубилет могут разыскать, Яценко удалось же задержать. Но ударит это по Коломойскому зависит от их показаний против него как предыдущего владельца. Выполнение преступных приказов их ответственность не облегчит ", - объясняет.

Надо привлекать к ответственности всю цепочку участников, а не только исполнителей - директора, заместителя и руководителя департамента, добавляет Новак.

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"Заказчики - это тогдашние владельцы, а соучастники вывода капитала, а затем национализации - тогдашняя глава Нацбанка и Президент Украины. Без их ведома выводить многомиллиардные капиталы из страны было бы невозможно (председателем НБУ тогда была Валерия Гонтарева, а президентом - Петр Порошенко. - Gazeta .ua) ".

23 февраля детективы НАБУ вместе с САП сообщили Александру Дубилету и еще 2 бывшим высокопоставленным учреждения о подозрении в растрате более 136 млн грн. По версии следствия, подозреваемые за день до признания банка банкротом по ложным документам выплатили эту сумму страховой компании, связанной с бенефициарами финучреждения. Днем ранее бывшего первого заместителя председателя правления банка Владимира Яценко задержали в аэропорту "Борисполь". Он планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены. Место нахождения ексголовы правления ПриватБанка Дубилет следствию выяснить не удалось.