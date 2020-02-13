Viessmann завершил приобретение Kospel (PR)

Сделка по покупке пакета акций Kospel компанией Viessmann завершена

Сделка по покупке всего пакета акций Kospel компанией Viessmann была завершена. Управление по конкуренции и защите прав потребителей выдало согласие на получение полного контроля Viessmann Zweite Investment GmbH & Co. KG над кошалинской фирмой. Компания, которая стала владельцем Kospel S.A. является частью группы Viessmann, в конечном итоге контролируемой Viessmann Werke GmbH & Co. KG. Слияние двух семейных компаний, безусловно, укрепит позиции обоих брендов на мировом рынке.

Viessmann - это семейный бизнес, который непрерывно работает с 1917 года. Главный офис компании находится в Аллендорфе в центральной Германии. У компании есть филиалы в нескольких десятках стран мира, где задействовано около 12 тысяч человек.

Viessmann - потентант на рынке отопительных приборов

Деятельность группы Viessmann сосредоточена вокруг широко понятой технологии нагрева и охлаждения. Устройства, выпускаемые Viessmann, предназначены как для индивидуальных пользователей, так и для предприятий. Компания предоставляет комплексные технические решения, в том числе в области отопления и кондиционирования.

Kospel - компания с прочным фундаментом

История Kospel восходит в 1990 году. Инвестиции в современные технологии и акцент на собственных продуктовых решениях позволили семейной компании из Кошалина в течение 30 лет достичь статуса одного из крупнейших производителей электрических нагревательных приборов в Европе.

В настоящее время устройства Kospel производятся на четырех заводах. Главный офис компании и два из четырех заводов расположены в Кошалине. Оборудование также производится в Дамнице (недалеко от Слупска) и Карлино. Стоит отметить, что в настоящее время в Кошалине строится еще один производственный цех площадью 15 000 кв. м.

Приобретение Kospel компанией Viessmann

Решение о покупке Kospel компанией Viessmann было принято в связи с прогнозом повышения значимости электроэнергии в областях отопления и производства горячей воды в ближайшее время. Приобретая польского производителя, Viessmann расширил свое предложение, включив в него электрические водонагреватели, электрические котлы центрального отопления и теплообменники ГВС. Неизмеримым преимуществом для компании с Аллендорфа является также улучшение доступа к рынкам Центральной и Восточной Европы.

До сих пор немецкая компания имела пять филиалов в Польше: во Вроцлаве, Познани (Коморники), Варшаве (Пясечно), Мысловице и Гданьске (Русоцин). Ресурсы компании также включают производственный завод в Легнице. Вступление Kospel в ряды группы позволяет Viessmann расширить свои производственные мощности четырьмя современными заводами, расположенными в северной части Польши.

Общее будущее

Объединение усилий обеих компаний является гарантией того, что вскоре на рынке появятся все более инновационные и технически совершенные устройства. Ульрих Хюльманн, финансовый директор группы Viessmann, прокомментировал приобретение как продолжение стратегических инвестиций в электроэнергетическом секторе.

В свою очередь, Кшиштоф Лукасик, нынешний владелец компании Kospel, полон оптимизма по поводу того, что его работу продолжит крупная семейная компания Viessmann. В то же время это гарантирует, что он будет продолжать активно участвовать в развитии бренда.