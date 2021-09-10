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пятница, 10 сентября 2021 16:00

Вице-президент Всемирного банка заедет к украинскому фермера

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Вице-президент Всемирного банка заедет к украинскому фермера
Анна Бьерде 12-15 сентября 2021 года посетит Украину. Фото: "Агрополіт"

Вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде 12-15 сентября 2021 посетит Украину.

Она встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими представителями правительства, сообщает представительство Всемирного банка в Украине

"Она также проведет встречи с представителями иностранных посольств, партнерами из международных организаций по развитию, представителями украинских научных кругов. В ходе поездки госпожа Бьерде посетит личное фермерское хозяйство, чтобы ознакомиться с внедрением земельной реформы, которую поддерживает Всемирный банк", - говорится в сообщении.

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Бьерде является вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии с 1 мая 2020 года. Руководит стратегической, аналитической, операционной работой банка и обменом знаний в регионе.

В мае 2021 года Министерство здравоохранения и Международный банк реконструкции и развития заключили соглашение о начале проекта "Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине" на сумму около $90 млн.

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Дата
10
сентября

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