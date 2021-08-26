Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт

Некоторые сети супермаркетов на этой неделе предлагают акции на арбузы - по 4 грн/кг. До этого они стоили по 6-7 грн.

"Это не акция. В прошлом месяце арбуз был на опте по 1,5 гривны. Магазины продавали его по 6-7 гривен. К закупке надо добавить еще затраты на транспорт, логистику. Сейчас оптовая цена - меньше гривны. Вот поэтому и говорят, что акция 4 гривны. Люди покупают. Весь июль украинцы ели импортные арбузы. Стоимость доходила до 30 гривен за килограмм. Сейчас торгуют украинскими арбузами", - рассказал Gazeta.ua Александр Хорев, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Сейчас торгуют украинскими арбузами

По словам эксперта, оптовая цена меньше гривны убыточна для фермеров.

"1,50 гривен за килограмм, как основная оптовая цена держалась долгий период. Она также невыгодна фермеру. В этом году сместился сезон. Была прохладная весна, с ранним арбузом наши фермеры не вышли на рынок. Украинцы ели азербайджанские, турецкие. Затем поздние сорта портили дожди. Фермеры их пересаживали, что-то там спасали. Сейчас в продаже стандартный арбуз, который должен был появиться в магазинах с начала августа. А получилось - только со второй половины августа завезти. Поэтому это смещение сезона не дало фермерам заработать", - говорит он.

Большинство плодово-овощного рынка находится в тени, отметил Хорев.

"Сбывают урожай с поля, за наличные. А там уже трейдеры как-то делают документы. Супермаркет за наличные не возьмет с поля, потому что им нужны документы. Поэтому часто возникают проблемы со сбытом урожая у фермеров", - отметил эксперт.

В Украине начали выращивать необычные сорта арбузов - желтые, без косточек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киев плывет баржа с арбузами

"Этот тренд пошел последние годы. Очень радует, что есть разные вкусовые качества, формы, виды. Это и необходимость внешних рынков. Надо подстраиваться под различные спросы рынка и выращивать не один полосатый арбуз, как мы привыкли. В наших супермаркетах тоже видим разные виды арбузов. Сейчас это на 100% украинские", - подытожил Хорев.

В конце июля на рынки Украины завезли херсонские арбузы по 15 грн/кг. В супермаркетах распродавали выращенные под пленкой в среднем по 17 грн/кг. Также торговали арбузами из Азербайджана. Стоили они 17,95 грн/кг.