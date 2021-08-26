Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт

Некоторые сети супермаркетов на этой неделе предлагают акции на арбузы - по 4 грн/кг. До этого они стоили по 6-7 грн.
"Это не акция. В прошлом месяце арбуз был на опте по 1,5 гривны. Магазины продавали его по 6-7 гривен. К закупке надо добавить еще затраты на транспорт, логистику. Сейчас оптовая цена - меньше гривны. Вот поэтому и говорят, что акция 4 гривны. Люди покупают. Весь июль украинцы ели импортные арбузы. Стоимость доходила до 30 гривен за килограмм. Сейчас торгуют украинскими арбузами", - рассказал Gazeta.ua Александр Хорев, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".
По словам эксперта, оптовая цена меньше гривны убыточна для фермеров.
"1,50 гривен за килограмм, как основная оптовая цена держалась долгий период. Она также невыгодна фермеру. В этом году сместился сезон. Была прохладная весна, с ранним арбузом наши фермеры не вышли на рынок. Украинцы ели азербайджанские, турецкие. Затем поздние сорта портили дожди. Фермеры их пересаживали, что-то там спасали. Сейчас в продаже стандартный арбуз, который должен был появиться в магазинах с начала августа. А получилось - только со второй половины августа завезти. Поэтому это смещение сезона не дало фермерам заработать", - говорит он.
Большинство плодово-овощного рынка находится в тени, отметил Хорев.
"Сбывают урожай с поля, за наличные. А там уже трейдеры как-то делают документы. Супермаркет за наличные не возьмет с поля, потому что им нужны документы. Поэтому часто возникают проблемы со сбытом урожая у фермеров", - отметил эксперт.
В Украине начали выращивать необычные сорта арбузов - желтые, без косточек.
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"Этот тренд пошел последние годы. Очень радует, что есть разные вкусовые качества, формы, виды. Это и необходимость внешних рынков. Надо подстраиваться под различные спросы рынка и выращивать не один полосатый арбуз, как мы привыкли. В наших супермаркетах тоже видим разные виды арбузов. Сейчас это на 100% украинские", - подытожил Хорев.
В конце июля на рынки Украины завезли херсонские арбузы по 15 грн/кг. В супермаркетах распродавали выращенные под пленкой в среднем по 17 грн/кг. Также торговали арбузами из Азербайджана. Стоили они 17,95 грн/кг.
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