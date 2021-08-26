 
Ексклюзивы
1/5
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 351
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 387
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 675
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1269
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 441
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1134
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1314
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 13950
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
9
30
5
6
15
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
&quot;Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами&quot; - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
&quot;Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек&quot; - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Видео
Все видео
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Интервью
1/5
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 648
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 819
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1530
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 252
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1323
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
26 августа 2021
Просмотров: 225
Не заробили
Зателефонували з міської ради Черкас. Запросили на урочистості, де вручатимуть відзнаку як борцеві за Незалежність. Ми з Володькою Терновим прийшли ...
четверг, 26 августа 2021 21:11

Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт

  Комментировать

Некоторые сети супермаркетов на этой неделе предлагают акции на арбузы - по 4 грн/кг. До этого они стоили по 6-7 грн.

"Это не акция. В прошлом месяце арбуз был на опте по 1,5 гривны. Магазины продавали его по 6-7 гривен. К закупке надо добавить еще затраты на транспорт, логистику. Сейчас оптовая цена - меньше гривны. Вот поэтому и говорят, что акция 4 гривны. Люди покупают. Весь июль украинцы ели импортные арбузы. Стоимость доходила до 30 гривен за килограмм. Сейчас торгуют украинскими арбузами", - рассказал Gazeta.ua Александр Хорев, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Сейчас торгуют украинскими арбузами
Сейчас торгуют украинскими арбузами

По словам эксперта, оптовая цена меньше гривны убыточна для фермеров.

"1,50 гривен за килограмм, как основная оптовая цена держалась долгий период. Она также невыгодна фермеру. В этом году сместился сезон. Была прохладная весна, с ранним арбузом наши фермеры не вышли на рынок. Украинцы ели азербайджанские, турецкие. Затем поздние сорта портили дожди. Фермеры их пересаживали, что-то там спасали. Сейчас в продаже стандартный арбуз, который должен был появиться в магазинах с начала августа. А получилось - только со второй половины августа завезти. Поэтому это смещение сезона не дало фермерам заработать", - говорит он.

Большинство плодово-овощного рынка находится в тени, отметил Хорев.

"Сбывают урожай с поля, за наличные. А там уже трейдеры как-то делают документы. Супермаркет за наличные не возьмет с поля, потому что им нужны документы. Поэтому часто возникают проблемы со сбытом урожая у фермеров", - отметил эксперт.

В Украине начали выращивать необычные сорта арбузов - желтые, без косточек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киев плывет баржа с арбузами

"Этот тренд пошел последние годы. Очень радует, что есть разные вкусовые качества, формы, виды. Это и необходимость внешних рынков. Надо подстраиваться под различные спросы рынка и выращивать не один полосатый арбуз, как мы привыкли. В наших супермаркетах тоже видим разные виды арбузов. Сейчас это на 100% украинские", - подытожил Хорев.

В конце июля на рынки Украины завезли херсонские арбузы по 15 грн/кг. В супермаркетах распродавали выращенные под пленкой в среднем по 17 грн/кг. Также торговали арбузами из Азербайджана. Стоили они 17,95 грн/кг.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

В селе объявили о создании республики

Закованного в цепи фокусника бросили в воду

Самое читаемое
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 10989
На Донбассе ликвидировали чиновника вооруженных сил РФ
На Донбассе ликвидировали чиновника вооруженных сил РФ Просмотров: 3834
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
 Просмотров: 3807
Тело мужчины, утонувшего с сыном в Херсонской области, нашли в Крыму
Тело мужчины, утонувшего с сыном в Херсонской области, нашли в Крыму Просмотров: 3744
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
13
 Просмотров: 3690
Экономика
Правительство планирует сократить разницу в зарплатах женщин и мужчин
Правительство планирует сократить разницу в зарплатах женщин и мужчин Просмотров: 90
Планы Любченко накачать экономику деньгами приведут к росту цен и новому кризису - СМИ
Планы Любченко накачать экономику деньгами приведут к росту цен и новому кризису - СМИ Просмотров: 225
АО "ГПЗКУ" вышло "в плюс": сообщило о получении 56 млн грн прибыли за II квартал
АО "ГПЗКУ" вышло "в плюс": сообщило о получении 56 млн грн прибыли за II квартал Просмотров: 108
Если нет негосударственных накоплений, пенсии не будет - глава Минфина
Если нет негосударственных накоплений, пенсии не будет - глава Минфина Просмотров: 1080
Экономика Украины вырастет лишь при условии возвращения трудовых мигрантов - эксперты
Экономика Украины вырастет лишь при условии возвращения трудовых мигрантов - эксперты Просмотров: 180
Больше всего комментируют
7
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
4
Посольство США осудило нападение на Порошенко
2
США будут поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией - Блинкен
1
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
1
Зеленский наградил мэра, который называл майдановцев "террористами"
Голосов: 26819
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть