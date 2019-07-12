Вернули "зеленый" тариф для домашних солнечных станций

Теперь домашние солнечные электростанции до 30 кВт на земле снова могут претендовать на "зеленый" тариф. Фото: Економічна правда

Владельцам домашних солнечных электростанций вернули "зеленый" тариф. 11 июля Верховная Рада приняла соответствующий законопроект.

Ранее "зеленый" тариф не действовал для солнечных станций, расположенных на земле. Льготные условия предоставляли станциям размещенным на капитальных конструкциях - крышах или фасадах, передает ain.ua.

Авторы такой инициативы объясняли, что владельцы СЭС превратили продажу электроэнергии в высокорентабельный бизнес. Новый закон не касается тех, кто ставит панели для реальной экономии. Однако новые правила вызвали споры. Поэтому Верховная Рада сняла часть запретов.

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Домашние солнечные электростанции до 30 кВт на земле снова могут претендовать на "зеленый" тариф.

В 2020-м для существующих СЭС "зеленый" тариф упадет на 10%. Сейчас тариф составляет 18 евроцентов за кВт/ч.

Посреди Киева расчистят заросли и установят солнечные батареи. Такой план касательно заброшенной улицы Петровская, 34 в Шевченковском районе имеет Центр визуальной культуры.