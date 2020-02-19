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среда, 19 февраля 2020 14:20

Верланов продолжает ломать мошеннические схемы при уплате НДС

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В Украине появился новый механизм для борьбы с минимизационные схемами при уплате налога на добавленную стоимость, а именно постановление №1165. Документ позволяет автоматически на основе четких критериев, определить тех, кто пытается уклоняться от уплаты налогов. В то же время, постановление предоставляет больше возможностей налогоплательщикам для защиты своих прав.

 

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов на своей странице в Facebook.

"Благодаря совместной работе Кабмина, Минфина и ГНС в Украине появился новый механизм для борьбы с минимизационные схемами при уплате НДС. Это - постановление правительства № 1165, которая позволяет автоматически на основе четких критериев определить тех, кто пытается уклоняться от уплаты налогов. В то же время , постановление предоставляет больше возможностей налогоплательщикам для защиты своих прав ", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

 
"Постановление №1165 устраняет спорные моменты прошлой версии, и является совершенной, как в правовой плоскости, так и в функциональной ... Кроме того, ее наличие улучшает налоговое поведение других налогоплательщиков, которые знают, что сомнительные операции с махинаторами - это путь к блокировке накладных ", - подчеркнул глава налоговой.

Система мониторинга рисков при регистрации налоговых накладных уже доказала свою эффективность, поскольку позволила предотвратить многомиллиардные махинации с НДС и обеспечить ритмичное возмещения экспортерам. Из-за этого в бюджете остались десятки миллиардов гривен, которые могли бы оказаться в карманах мошенников.

"Параллельно мы активно сотрудничаем с СБУ, ГБР, ДФС и другими правоохранительными органами, чтобы обеспечить комплексную и наиболее эффективную борьбу с мошенническими схемами", - отметил Сергей Верланов.

В Государственной налоговой службе отметили, что постановление Кабинета Министров Украины от 11 декабря 2019 № 1165 "Об утверждении порядков по вопросам остановки регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных" вступило в силу 1 февраля 2020.

Постановление №1165 - это результат широкого и длительного диалога между органами исполнительной власти, правоохранительными органами, народными депутатами, представителями общественности и бизнеса.

Она урегулировала решения спорных вопросов о соответствии / несоответствии плательщика налога критериям рискованности. Кроме того, благодаря ей снижаются затраты времени налогоплательщика для решения данного вопроса и исчезает необходимость посещения контролирующего органа.

Напомним, по результатам работы системы мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных-расчетов корректировки с 23 марта 2018 года по 31 декабря 2019 ДПС остановила махинации с НДС на более 8,4 миллиарда гривен.
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19
февраля

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