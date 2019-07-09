Верховный суд разрешил выдавать зарплату в валюте

Украинцам позволили определять зарплату в иностранной валюте. Фото: moscovery

Верховный суд разрешил украинцам определять размер зарплаты в иностранной валюте. Это больше не будет противоречить Гражданскому кодексу Украины.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда, пишет Юрлига.

По-прежнему денежные расчеты на территории Украины должны осуществляться в национальной валюте.

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Валютные платежи будут рассчитывать будут по курсу, который установлен в день совершения сделки.

Была подана кассационная жалоба о том, что выполнение подобных решений может привести к нарушению Налогового кодекса.

Жалобу считают безосновательной, поэтому решение вступит в силу.

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