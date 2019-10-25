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пятница, 25 октября 2019 15:13

Верховная Рада хочет увеличить помощи при рождении ребенка до 400 тысяч гривен

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Верховная Рада хочет увеличить помощи при рождении ребенка до 400 тысяч гривен
Документ предлагает увеличить расходы на возмещение стоимости услуги "муниципальная няня" и программу "Пакет малыша" Фото: Дебет-Кредит

Верховная Рада предложила Кабинету Министров Украины предусмотреть в государственном бюджете на 2020 год повышение размера помощи при рождении ребенка.

Об этом говорится в постановлении, которым Рада утвердила проект госбюджета на следующий год в первом чтении. Приняли документ 18 октября.

Рада предлагает повысить размер помощи при рождении первого ребенка до 100 тыс. грн, второго - до 200 тыс. грн, третьего и каждого следующего - 400 тыс. грн.

После рождения предлагают выплачивать 25% от суммы (25, 50 и 100 тыс. грн соответственно); остаток средств - равными частями в течение следующих 36 месяцев.

Документ предлагает увеличить расходы на возмещение стоимости услуги "муниципальная няня" и программу "Пакет малыша". Источником финансирования этих выплат должны стать доходы от детенизации рынка алкогольных напитков и пересмотра налоговых льгот.

На сегодня помощь при рождении ребенка фиксированная - 41,3 тыс. грн. Из них 10,3 тыс. грн выплачивают сразу, остальную сумму выплачивают в течение трех лет - по 860 грн ежемесячно.

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Проект закона "О государственном бюджете Украины" на 2020 год были внесены в парламент 15 октября и принят в первом чтении 18 октября. Ко второму чтению Кабмин должен внести законопроект до 2 ноября.

Начнут проверять, законно ли украинцы получают пенсии, льготы, субсидии. Это предусматривает закон "О верификации и мониторинге государственных выплат". Верховная Рада приняла его во втором чтении. Делать это будут с помощью автоматизированных реестров, баз данных. Если окажется, что льготник получал соцвыплаты на основании сомнительных данных, деньги попросят добровольно вернуть. Иначе вопросы будут решать в суде.

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