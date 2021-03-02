Велосипеды, ролики, билеты на транспорт: что украинцы чаще всего покупали онлайн 2020-го

Рост онлайн-покупок объясняется карантинными ограничениями. Фото: pixabay.com

В прошлом году выросли онлайн-продажи велосипедов, билетов и коньков. Кроме того, в интернете чаще стали заказывать продукты, средства гигиены и домашнего обихода.

Об этом рассказали в эфире "Завтрака с 1+1".

В апреле-июне на онлайн-торговых площадках вырос спрос на велосипеды, роликовые коньки, садовый инвентарь, детский транспорт и товары для сада и огорода. В июле-сентябре украинцы чаще заказывали билеты на различные виды транспорта, товары для школьников и хоккея, а также свадебные аксессуары. Эксперты связывают интерес к спортивному и садовому инвентарю с сезонностью. А то, что их часто заказывали в сети, с карантинными ограничениями.

Всего 2020 года украинцы потратили на покупки в интернете 640 млрд грн.

С начала пандемии среди украинцев значительно возрос интерес к онлайн-шопингу. Во 2-м квартале по сравнению с 1-м количество покупок онлайн выросла на 24%. В 3-м квартале произошел заметный спад на 11%, а накануне новогодних праздников и введения январского локдауна - снова рост на 29%.