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четверг, 22 апреля 2021 03:11

Валютные кредиты будут реструктурировать - Зеленский подписал закон

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Валютные кредиты будут реструктурировать - Зеленский подписал закон
Валютные кредиты будут реструктуризированы. Фото: Reuters

Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте" №1381-IX.

"Документ призван защитить заемщиков, которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, но не смогли своевременно осуществлять платежи по этим кредитам, среди прочего, из-за вооруженной агрессии против Украины", - сообщается на сайте Офиса президента.

Закон предусматривает проведение обязательной реструктуризации долгов по потребительским кредитам, которые были предоставлены физическим лицам в иностранной валюте под залог жилья.

Реструктуризация будет проводиться на основании заявления заемщика, которое подается кредитору. Конвертация долгов в гривне осуществляется по среднему курсу, а именно - средний курс между тем, который был на момент выдачи кредита, и тем, который будет на момент реструктуризации. Предлагается списать все долги за неустойку, штрафы и пеню.

Ранее уплаченная неустойка зачисляется в погашение тела и процентов по кредиту; проценты, начисленные до дня реструктуризации, перечисляются по ставкам депозитов в соответствующей валюте.

После реструктуризации кредит должен быть погашен в течение 10 лет.

Проценты по таким реструктурированным кредитом уплачиваются по рыночной ставке в национальной валюте - украинский индекс депозитных ставок в гривне по 12-месячным депозитам плюс 1%. Кредит можно погасить досрочно в любой момент.

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Если президент Владимир Зеленский не наложит вето на закон, предусматривающий реструктуризацию валютных ипотек, Украине грозит новая волна банкопада. Представители бизнеса уверены, что Верховная Рада хочет списать долги не только среднестатистическим заемщикам, но и весьма обеспеченным людям. Речь идет о должниках, которые оформили валютные кредиты на приобретение недвижимости внушительных размеров и сознательно не выполняют ипотечных обязательств.

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