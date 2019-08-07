Валютные качели: доллар продолжает дешеветь

Доллар подешевел на 17 копеек. Фото:narodna-pravda.ua

Национальный банк Украины на 8 августа установил курс доллара на уровне 25,42 грн. Это на 17 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 14 коп. Стоит 28,48 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,31 грн, продают по 25,61 грн.

За евро предлагают 28,26 грн. Продают по 28,73 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.