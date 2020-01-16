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пятница, 17 января 2020 07:10

Валюта вернулась к росту

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Валюта вернулась к росту
Доллар подорожал на 11 коп. Фото: podrobnosti.ua

Национальный банк Украины на 17 января установил курс доллара на уровне 24,09 грн. Это на 11 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 18 коп. Стоит 26,9 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,14 грн. Продают по 24,26 грн.

За евро предлагают 26,82 грн. Продают по 26,98 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.

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