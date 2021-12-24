Валюта стремительно подешевела после затяжных выходных

 
Ексклюзивы
1/5
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1026
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 837
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2637
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2619
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 990
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 927
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1044
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 2277
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 711
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 11448
Фото
Все фото
10
3
18
6
4
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Видео
Все видео
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Веерных отключений не будет - Зеленский
Веерных отключений не будет - Зеленский
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Интервью
1/5
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 837
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1746
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1332
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 657
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2250
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 декабря 2021
Просмотров: 261
Подарунок
– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на ...
вторник, 28 декабря 2021 07:10

Валюта стремительно подешевела после затяжных выходных

  Комментировать
Валюта стремительно подешевела после затяжных выходных
Евро подешевел на 3 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 28 декабря установил курс доллара на уровне 27,23 грн. Курс снизился на 4 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подешевел на 3 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,81 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

Польский злотый стоит 6,67 грн.

В обменниках доллар покупают по 27,10 грн. Продают по 27,20 грн.

За евро предлагают 30,55 грн. Продают по 30,80 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Валюта стремительно подешевела после затяжных выходных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 22806
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские &quot;гарантии безопасности&quot;
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские "гарантии безопасности" Просмотров: 17497
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс Просмотров: 17424
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию 1 Просмотров: 9504
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко Просмотров: 6372
Экономика
Яблоки подешевели на треть
Яблоки подешевели на треть Просмотров: 117
Мировая экономика впервые превысит $100 трлн
Мировая экономика впервые превысит $100 трлн Просмотров: 180
Вклады украинцев в банках увеличились почти на 12 млрд
Вклады украинцев в банках увеличились почти на 12 млрд Просмотров: 207
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
 Просмотров: 927
Экономист спрогнозировал цены на газ в Европе после обвала рынка на 40%
Экономист спрогнозировал цены на газ в Европе после обвала рынка на 40%
 Просмотров: 1665
Больше всего комментируют
6
Данилов назвал "тяжелое место" Украины, через которое Россия может начать вторжение
5
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
2
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду
Голосов: 27040
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть