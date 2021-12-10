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понедельник, 13 декабря 2021 07:10

Валюта стремительно подешевела после выходных

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Валюта стремительно подешевела после выходных
В обменниках доллар покупают по 27 грн. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 13 декабря установил курс доллара на уровне 27,02 грн. Курс упал на 8 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подешевел на 22 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,45 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,59 грн.

В обменниках доллар покупают по 27,00 грн. Продают по 27,10 грн.

За евро предлагают 30,45 грн. Продают по 30,65 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
13
декабря

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