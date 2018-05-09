Валюта стремительно дешевеет

Доллар подешевел на 8 коп., евро - на 17 коп. Фото: Укрінформ

Национальный банк Украины на 10 мая установил курс доллара на уровне 26,21 грн. Это на 8 коп. меньше, чем было перед выходным.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 17 коп. Стоит 31,12 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,39 грн, продают по 26,11 грн.

За евро предлагают 31,10. Продают по 31,20 грн.

Российский рубль скупают по 40 коп. Продают по 41 коп.

60 процентов населения Украины - за чертой бедности. В 2003 году за чертой бедности находились столько же людей. А самыми тяжелыми были 1993-1995 годы.