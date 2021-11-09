Валюта пытается удержаться на старых отметках

 
Ексклюзивы
1/5
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 729
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3411
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 765
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5463
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2853
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3240
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10359
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1710
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 6039
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
1 Просмотров: 585
Фото
Все фото
6
4
5
3
6
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Укрзализныця получила новые вагоны - показали фото
Укрзализныця получила новые вагоны - показали фото
&quot;Коля что, дурак?&quot; - на Бессарабке комментируют &quot;знатока цен&quot; Тищенко
"Коля что, дурак?" - на Бессарабке комментируют "знатока цен" Тищенко
Оппозиция не отстает от &quot;слуг&quot;: депутат из &quot;Батькивщины&quot; пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Оппозиция не отстает от "слуг": депутат из "Батькивщины" пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Нардепы шикуют: &quot;слуга народа&quot; носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Нардепы шикуют: "слуга народа" носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Видео
Все видео
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
Интервью
1/5
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1305
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9153
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 990
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1161
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6993
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 ноября 2021
Просмотров: 333
Задовбали
– Задовбали вже! – каже мені й одночасно кудись у космос перукарка Люба. Цікавлюся, що сталося. Чую: "Та цей клятий ковід…" ...
среда, 10 ноября 2021 07:10

Валюта пытается удержаться на старых отметках

  Комментировать
Валюта пытается удержаться на старых отметках
Евро стоит 30,20 грн. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 10 ноября установил курс доллара на уровне 26,09 грн. Курс вырос на 1 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подорожал меньше, чем на 1 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,20 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,58 грн.

В обменниках доллар покупают по 26,15 грн. Продают по 26,25 грн.

За евро предлагают 30,05 грн. Продают по 30,25 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Курс Bitcoin достиг рекордной отметки

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Валюта пытается удержаться на старых отметках». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
3
 4 Просмотров: 55643
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
5
 Просмотров: 11593
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену Просмотров: 9945
Украина должна заплатить €100 тыс. и вернуть скифское золото - Тарута
Украина должна заплатить €100 тыс. и вернуть скифское золото - Тарута Просмотров: 8244
Украинскую Кардашян захейтили из-за чрезмерной худобы: &quot;Какая-то непропорциональная&quot;
Украинскую Кардашян захейтили из-за чрезмерной худобы: "Какая-то непропорциональная"
10
 Просмотров: 6723
Экономика
В "Буковель" планируют проложить отдельную железнодорожную ветвь
В "Буковель" планируют проложить отдельную железнодорожную ветвь Просмотров: 477
Семья председателя Нацбанка 93% счетов держит за границей
Семья председателя Нацбанка 93% счетов держит за границей 1 Просмотров: 855
Железный Порт и Бердянск сняли в 3D с высоты птичьего полета
Железный Порт и Бердянск сняли в 3D с высоты птичьего полета Просмотров: 288
Беларусь продолжит поставки электроэнергии в Украину
Беларусь продолжит поставки электроэнергии в Украину Просмотров: 252
В Бундестаге выступили против участия Украины в сертификации "Северного потока-2"
В Бундестаге выступили против участия Украины в сертификации "Северного потока-2" Просмотров: 414
Больше всего комментируют
7
"Я не понимаю, что происходит" - украинский Олимпийский чемпион не считает Россию агрессором
6
Разумков показал список своего объединения - там 21 "слуга"
4
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
4
Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today
2
Президент Зеленский не будет писать радиодиктант
Голосов: 26921
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть