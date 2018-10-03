Валюта подорожала в курсах Нацбанка

Национальный банк Украины на 3 октября установил курс доллара на уровне 28,32 грн. Это на 5 коп. больше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подорожал на 7 коп. Стоит 32,70 грн.
Курс российского рубля - 40 коп.
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В обменниках доллар покупают по 28,12 грн, продают по 28,16 грн.
За евро предлагают 32,61 грн. Продают по 32,73 грн.
Российский рубль скупают и продают по 42 коп.
В 2014-2017-х в результате банковского кризиса Украина потеряла 40% ВВП. Количество банков сократилось вдвое, говорится в исследовании USAID "Лизинговая отрасль в Украине: тенденции и рекомендации для роста".
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