Валюта подорожала в курсах Нацбанка

Доллар подорожал на 5 коп., евро - на 7 коп. Фото: unian.ua

Национальный банк Украины на 3 октября установил курс доллара на уровне 28,32 грн. Это на 5 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 7 коп. Стоит 32,70 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,12 грн, продают по 28,16 грн.

За евро предлагают 32,61 грн. Продают по 32,73 грн.

Российский рубль скупают и продают по 42 коп.

В 2014-2017-х в результате банковского кризиса Украина потеряла 40% ВВП. Количество банков сократилось вдвое, говорится в исследовании USAID "Лизинговая отрасль в Украине: тенденции и рекомендации для роста".