Валюта подешевела еще больше

Доллар подешевел на 2 коп., евро - на 7 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 24 декабря установил курс доллара на уровне 23,27 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 7 коп. Стоит 25,77 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 23,08 грн. Продают по 23,09 грн.

За евро предлагают 25,52 грн. Продают по 25,49 грн.

Российский рубль скупают и продают по 36 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.