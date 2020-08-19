В ВТО заявили о историческое падение мировой торговли

Текущий показатель индикатора тенденций в мировой торговле на 15,5 балла ниже базового значения индекса - ВТО. Фото: Reuters

В ВТО заявили о рекордном падении мировой торговли

Так, во втором квартале 2020 показатель барометра мировой торговли достиг исторического минимума в 84,5 пункта. Это на 18,6 баллов ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 (104,1). Об этом говорится в пресс-релизе ВТО.

Как отмечается, текущий показатель индикатора тенденций в мировой торговле на 15,5 балла ниже базового значения индекса (100).

"Значение в 84,5 балла - низкое за все время отслеживания с 2007 года. Падение находится на одном уровне с пиком финансового кризиса 2008-2009 годов. В глубокой депрессии - автомобильное производство (индекс 71,8), контейнерные (86,9) и грузовые авиаперевозки (76,5) ", - сказано в сообщении.

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По данным ВТО, экспортные заказы (88,4) начали восстанавливаться.

"Дополнительные индикаторы указывают на частичное роста мировой торговли и производства в 3 квартале, но сила любого такого восстановления остается неопределенной: нельзя исключать L-образную, а не V-образную траекторию", - отметили в ВТО.

По результатам 2019 Украина является самой бедной страной Европы. Украина показала худший результат уже по всем 3 показателям.