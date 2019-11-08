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пятница, 08 ноября 2019 15:04

В Укрэнерго призвали ликвидировать тарифную несправедливость для населенияВ Укрэнерго призвали ликвидировать тарифную несправедливость для населения

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В Укрэнерго призвали ликвидировать тарифную несправедливость для населенияВ Укрэнерго призвали ликвидировать тарифную несправедливость для населения
Руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук: "Перекрестное субсидирование должно было быть отменено еще до введения нового рынка электроэнергии". Фото: bzns.media

Руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук считает несправедливым, что различные категории населения оплатят по одинаковому тарифу первые 100 киловатт электроэнергии.

Об этом он заявил на пресс-конференции 7 ноября.

"Выдерживается низкая цена для всех категорий населения, то есть что я, что вы, что пенсионерка с минимальной пенсией, мы все равно платим одинаковую, очень низкую цену, гораздо ниже себестоимости, за первые 100 киловатт электроэнергии в месяц, которые мы потребляем. Это несправедливость. Несправедливость надо исправлять в любом случае, но наиболее социально взвешенно", — сказал Ковальчук.

По словам главы "Укрэнерго", перекрестное субсидирование (промышленность компенсирует разницу между рыночной ценой и установленной государством для населения, — Delo.ua) должно было быть отменено еще до введения нового рынка электроэнергии, однако этого сделано не было. Данный шаг, по оценкам Ковальчука, позволит снизить цены на электроэнергию для промышленности на 15-20%.

"Закон о рынке электроэнергии прямо предусматривает в переходных положениях прямое обязательство НКРЭКУ прекратить перекрестное субсидирование к запуску оптового сегмента рынка, к 1 июля. Два предыдущих состава НКРЭКУ этого не сделали, не выполнили закон. Я понимаю социальный компонент и чувствительность большую к ценообразованию именно для населения", — сказал Ковальчук.

Напомним, ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющий государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы.

delo.ua
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