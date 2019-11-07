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четверг, 07 ноября 2019 09:11

В Укрэнерго отметили, что не отключали украинские электростанции, а ограничивали их выработку

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В Укрэнерго отметили, что не отключали украинские электростанции, а ограничивали их выработку
НЭК "Укрэнерго" заявила, что не отключала украинские электростанции в связи с импортом электроэнергии из РФ. Фото: slovoidilo.ua

Национальная энергетическая компания (НЭК) "Укрэнерго" заявила, что не отключала украинские электростанции в связи с рекордным ростом импорта электроэнергии из Российской Федерации. Украинским производителям электроэнергии только ограничили объем генерации.

Об этом сообщило интернет-издание "Главком".

"Диспетчеры НЭК "Укрэнерго" отдают команды (в законодательстве - выполняют корректирующие действия) на ограничение выработки электроэнергии (т. е. уменьшение объемов генерации) для балансировки энергосистемы и обеспечения операционной безопасности в энергосистеме", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

В компании отмечают, что в соответствии с пунктом 1.1 раздела 1 главы V Кодекса системы передачи обеспечения операционной безопасности является высшим приоритетом для оператора системы передачи.

"Кратковременные ограничения производства электроэнергии на 3 больших ветроэлектространциях - "Ботиевской", "Орловской" и "Приморской", которые имели место недавно, были применены после того, как диспетчера НЭК "Укрэнерго" использовали все имеющиеся предложения участников рынка для балансировки энергосистемы. Мы призываем журналистов ответственно относиться к представлению фактов и объективно освещать выступления должностных лиц НЭК "Укрэнерго", - говорится в официальном сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 5 ноября состоялись рекордные поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России, составили 1,216 МВт. Той же ночью впервые были ограничены включения мощностей нескольких украинских электростанций.

18 сентября Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", которым разрешается закупать электроэнергию из стран СНГ по двусторонним договорам. По словам автора поправки народного депутата Андрея Геруса (фракция "Слуга народа"), импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в 2 раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сутки.

Українські новини
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07
ноября

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