В Украину приедет миссия МВФ

Миссия прибудет в ближайшие недели. Фото: УНИАН

Миссия МВФ прибудет в Украину в течение ближайших нескольких недель.

Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук во время выступления в Верховной Раде, передает "Громадське".

"Поэтому уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры по новой, на 3-4 года, программы сотрудничества с Украиной", - заявил он.

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Гончарук назвал сотрудничество с международными кредиторами необходимым условием для обеспечения финансовой стабильности Украины.

$ 10 млрд составляет объем новой программы макроэкономического финансирования с Международным валютным фондом. Такой прогноз составил Национальный банк Украины, сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб.