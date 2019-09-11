В Украину прибыла миссия МВФ

Предыдущий раз миссия Фонда находилась в Украине с 21 по 29 мая 2019 года. Фото: Delo.ua

В Украину 11 сентября приехала миссия Международного валютного фонда.

"Сегодня прибыла миссия МВФ, с которой мои коллеги начали переговоры. На следующей неделе мы выйдем с развернутым месседжем об этом", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время пресс-брифинга.

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Предыдущий раз миссия Фонда находилась в Украине с 21 по 29 мая 2019-го. Тогда поехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Вернуться в Киев планировала после парламентских выборов и формирования нового правительства.

По словам Гончарука, Украина будет вести переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества на 3-4 года.

18 декабря 2018-го МВФ одобрил программу помощи stand-by для Украины. Рассчитана на 14 месяцев. Ее общий объем - $3,9 млрд. Первый транш $1,4 млрд Украина получила в конце декабря 2018-го. По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, Украина обсуждает новую кредитную программу с МВФ.