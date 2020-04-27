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понедельник, 27 апреля 2020 10:33

В Украину могут разрешить льготный ввоз автомобилей. Но не всем

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В Украину могут разрешить льготный ввоз автомобилей. Но не всем
В Украину могут разрешить льготный ввоз автомобилейветеранам. Фото: pixabay.com

Ветеранам войны хотят разрешить льготный ввоз транспортных средств на таможенную территорию Украины для организации собственного дела.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

На данный момент в ведомстве разрабатывают соответствующий законопроект

"При Минветеранов создана рабочая группа по вопросам внедрения льготного ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины для ветеранов войны… В состав рабочей группы вместе со специалистами министерства вошли представители ветеранских общественных организаций", - сообщили в пресс-службе.

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Новые правила ввоза должны обеспечить ветеранов дополнительными возможностями для организации собственного дела, а также гарантировать им социальную справедливость.

Цель законопроекта - создать возможности для льготной покупки ветеранами качественных авто для ведения собственного дела.

Это будет стимулировать ветеранов к открытию малого бизнеса, что в свою очередь поспособствует наполнению государственного и местных бюджетов, подчеркнули в Минветеранов.

К обсуждению концепции данного законопроекта представители рабочей группы пригласили и самих ветеранов.

Предложения принимаются по электронной почте: [email protected]

Кабинет министров Украины разделил Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на 2 ведомства. Теперь в правительстве действуют Министерство по делам ветеранов и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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