В украинских портах остановили экологические проверки

Гройсман приказал остановить проверки в портах. Фото: УНИАН

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман приказал остановить экологические проверки в портах из-за коррупции.

На заседании Кабмина, которое состоится 17 июля, правительство рассмотрит новый порядок взаимодействия госорганов по защите природной среды в портах, сообщает "Обозреватель".

"Мы знаем эту проблему, к нам тоже поступают сигналы о коррупции при таких проверках. Поэтому сегодня будет проведено совещание под председательством первого вице-премьера Степана Кубива с привлечением экологов и бизнеса, мы разберемся, какая там ситуация. Есть поручение подготовить соответствующие решения на следующее заседание правительства, чтобы урегулировать эту проблему", - заявил Гройсман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еврокомиссия создаст трехсторонние переговоры по транзиту газа через Украину

"До тех пор, пока мы примем решение, проверки в портах, наложение санкций будет остановлено, чтобы избежать злоупотреблений", - подчеркнул он.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения осенью расти не будет.