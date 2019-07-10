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среда, 10 июля 2019 20:08

В украинских портах остановили экологические проверки

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В украинских портах остановили экологические проверки
Гройсман приказал остановить проверки в портах. Фото: УНИАН

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман приказал остановить экологические проверки в портах из-за коррупции.

На заседании Кабмина, которое состоится 17 июля, правительство рассмотрит новый порядок взаимодействия госорганов по защите природной среды в портах, сообщает "Обозреватель".

"Мы знаем эту проблему, к нам тоже поступают сигналы о коррупции при таких проверках. Поэтому сегодня будет проведено совещание под председательством первого вице-премьера Степана Кубива с привлечением экологов и бизнеса, мы разберемся, какая там ситуация. Есть поручение подготовить соответствующие решения на следующее заседание правительства, чтобы урегулировать эту проблему", - заявил Гройсман.

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"До тех пор, пока мы примем решение, проверки в портах, наложение санкций будет остановлено, чтобы избежать злоупотреблений", - подчеркнул он.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения осенью расти не будет.

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