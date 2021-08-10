В Украине заработал закон о "инвестнянях"

Кабинет Министров Украины принял все необходимые подзаконные акты, что позволит практически использовать закон об "инвестнянях".

Потенциальные инвесторы теперь могут подавать заявки, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Правительство утвердило порядок ведения Реестра инвестпроектов со значительными инвестициями, что позволит осуществлять мониторинг их реализации и контролировать предоставление государственной поддержки.

"Уже видим активность бизнеса как отечественного так и зарубежного. Причем общие объявлены инвестиции сейчас составляют более 1,3 млрд долл. Основные отрасли - агропереработка, производство, логистика, транспорт и туризм", - отметила заместительница министра Ирина Новикова.

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Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который, в частности, предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование и снаряжение, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.

Предусмотрена поддержка проектов с инвестициями более 20 млн евро. Также среди обязательных требований к проектам - не менее 80 рабочих мест с зарплатой, что будет больше средней в регионе на 15%.