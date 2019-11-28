В Украине заработает еще одна платежная система

В Украине заработает платежная система Transfast. Фото: РБК

На рынок Украины выходит еще одна международная платежная система - Transfast, которая предоставляет услуги перевода средств в более чем 125 странах.

Национальный банк принял решение о согласовании условий и порядка деятельности в Украине международной платежной системы Transfast. Соответствующее решение принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ, сообщает пресс-служба регулятора.

"Приход новой платежной системы на рынок Украины подтверждает привлекательность и перспективность Украины для инвесторов и дает новый толчок для повышения уровня качества финансовых услуг и развития рынка платежных систем в Украине", - отметили в Нацбанке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение

Международная платежная система Transfast является глобальной системой перевода средств, предоставляющей услуги перевода средств в более 125 странах (в регионах Азии, Европы, Африки, Соединенных Штатах Америки, Канады, Индии и Австралии) и насчитывает более 300 участников во всем мире. Transfast стала уже восьмой в Украине международной платежной системой перевода средств, платежной организацией которой является нерезидент.