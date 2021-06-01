В Украине запретили пластиковые пакеты. Штрафы солидные

За распространение пластиковых пакетов будут наказывать штрафом от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн. Фото: pixabay.com

В Украине начнут штрафовать за использование пластиковых пакетов.

Верховная Рада окончательно запретила их оборот. За законопроект проголосовали 297 нардепов.

Документ запрещает использование: сверхлегких пластиковых пакетов, легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм, а также оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Исключением стали биоразлагаемые пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 мм), которые используются для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

За распространение пластиковых пакетов будут наказывать штрафом от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн. За повторное нарушение будут взимать штраф от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн.

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Ежегодно украинцы производят 11 т мусора — по 300 кг на человека. Лишь небольшая часть идет на вторичную переработку, остальное попадает на свалки. Изменить эту ситуацию пытается общественная организация "Украина без мусора", которая была основана в 2015 году.