В Украине задерживают пенсии за отсутствия денег на их выплаты

Автор: imgclf.112.ua Тарас Загородний: "Несмотря на войну в стране, пенсии повышаются и выплачивают, это уже хорошо"

Пенсионный фонд задерживает выплаты пенсионерам. В отделениях Укрпочты и Сбербанка задержку объясняют техническими сбоями в работе органа.

В Пенсионном фонде же говорят, что задерживают выплаты из-за разрывов в поступлении единого социального взноса. Комментировать ситуацию подробнее отказались.

Gazeta.ua спросила у эксперта его мнение по этому поводу.



Тарас Загородний, экономист, политолог.

"Кассовые разрывы поступления единого социального взноса, имеется ввиду - нет денег. Пенсионная система, которой пользуемся сейчас, хорошо работает, когда на одного пенсионера есть 3-4 работающих. Одно поколение сменяет другое, как и было раньше, когда в семьях было 5 детей. Если семья имеет 1-2 ребенка, она ​​не так эффективна. Наша пенсионная система - не накопительная, а работает за счет тех, кто получает деньги официально. С их заработка идут отчисления. Но есть еще теневая занятость - люди, которые не платят взносов. Это одна из проблем.

Также сейчас период отпусков и с выплатами в это время всегда есть спад. Большой отток работающего населения в Польшу тоже дает результаты. Они платят эти взносы все равно, но в польские организации. Судя по активности премьер-министра Владимира Гройсмана, эта ситуация должна быстро решиться. Пенсии покроют деньгами из резервного фонда, либо из заимствований на внутреннем рынке. Тем не менее, больших сбоев в работе пенсионного фонда нет, учитывая войну на Донбасе. Пенсии повышаются и выплачивают - это уже хорошо. Нет причин говорить, что это будет постоянным явлением. Экспорт растет, экономика растет на 3% каждый квартал - значит, есть деньги финансировать пенсионные программы.

Выходов из этой ситуации несколько. Проводить полную реорганизацию пенсионного аппарата государства. Провести ревизию пенсионного фонда. Остается неясным, почему нельзя перевести многие функции на банковские карты. Вместо этого видим 40 тысяч людей, работающих в этом учреждении. Можно также отменить пенсии как таковые и назвать их социальной помощью, как в Грузии. Или снижать налоги, чтобы люди могли накапливать деньги на старость, как это делают в Китае и Японии. У них государственные пенсии отсутствуют".

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Президент Петр Порошенко отреагировал на обращения граждан относительно информации о сокращении отделений Укрпочты в сельской местности. Поддержал возмущение жителей сел заявлением Укрпочты о сокращении отделений в селах и намерении прекратить выплату пенсий. Считает это категорически неприемлемо.