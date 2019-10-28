В Украине выросла средняя зарплата - Госстат

В сентябре средняя зарплата выросла на 150 грн. Фото: Prm

В сентябре средняя зарплата украинцев выросла на 150 гривен и составила 10 687 гривен.

Как отмечается, средняя номинальная заработная плата штатного работника в сентябре в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы - 4173 гривен. По сравнению с августом размер средней номинальной заработной платы вырос на 1,4% (150 гривен), а за последние 12 месяцев - на 18,2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Также в сентябре задолженность по заработной плате в Украине выросла на 11,5%. По данным Госстата, на 1 октября 2019 общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3141,1 млн грн, или 111,5% по сравнению с 1 сентября 2019 года.

При этом в Госстате добавили, что задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 октября составила 1970,1 млн грн - 118,8% по сравнению с 1 сентября 2019 года.

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Больше всего задолженность выросла в сферах здравоохранения - 70%, образования - 49,1% и временного размещения и организации питания - 19,6%.

В Украине на 27,2% выросла помощь при больничном. В среднем насчитывают 274,75 грн в день.