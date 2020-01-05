В Украине вырастут выплаты малозащищенным слоям населения и безработным

В 2020 году возрастут выплаты. Фото: "Дело"

В 2020 году в Украине вырастут социальные выплаты малозащищенным слоям населения и безработным.

Это связано с увеличением прожиточного минимума в стране, сообщает "Дело".

С 1 января максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 8408 грн. Это на 380 грн больше, чем 2019-го. В декабре этот показатель хотят довести до 9080 грн.

Увеличится помощь малообеспеченным людям трудоспособного возраста. Она будет составлять с 21% до 25% от прожиточного минимума. Государство планирует сделать акцент не на материальную поддержку, а на трудоустройстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" имеет свое видение выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса

Приоритетом украинского правительства будет помощь детям. Максимальные выплаты на детей из малообеспеченных семей вырастут с 85 до 130% прожиточного минимума, на сирот и детей без опеки - с 2 до 2,5 прожиточного минимума, на детей с инвалидностью - до 3,5 прожиточного минимума.

На 671 грн, увеличатся надбавки за уход за одинокими пенсионерами старше 80 лет. Средний размер таких выплат составит около 3200 грн.

Украина обязана выплачивать пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса, поскольку декларирует реинтеграцию этих территорий.