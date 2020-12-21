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понедельник, 21 декабря 2020 14:43

В Украине вырастут тарифы облгазов: когда и на сколько

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В Украине вырастут тарифы облгазов: когда и на сколько
В 20 из 22 облгазов вырастут тарифы. Фото: pexels.com

1 января в Украине вырастут тарифы для населения на услуги транспортировки природного газа.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, одобрила проекты тарифов на услуги распределения природного газа на 2021 год, пишет "Экономическая правда".

НКРЕКП утвердила тарифы для 22 операторов газораспределительных сетей. В 20 из 22 облгазов цены вырастут.

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В частности, тариф Киевоблгаза вырастет с 0,81 грн до 1,55 грн за куб. м без НДС, Киевгаза - с 0,28 грн до 0,32 грн, Одессагаза - с 0,79 грн до 0,89 грн, Полтавагаза - с 1,09 грн до 2,07 грн, Херсонгаза - с 0,94 грн до 1,8 грн, Луганскгаза - с 0,92 грн до 1,13 грн за кб. м.

Такое решение объясняют тем, что нужно компенсировать недополученную тарифную выручку облгазов за 2015-2019 годы, а также компенсировать расходы, связанные с разницей в ценах при закупке 2015-2019 годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических нужд.

Цена на газ на голландском хабе TTF выросла до $199,7 за 1 тыс. кб. м. Это отразится на украинских тарифах.

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