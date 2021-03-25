В Украине введут налоговые льготы для крупных инвесторов

Крупных инвесторов освободят от части налогов до 1 января 2035 года.
Соответствующие 2 закона подписал президент Владимир Зеленский, сообщают в Офисе президента.
Таким образом планируют повысить инвестиционную привлекательность страны и увеличить конкурентоспособность украинской экономики.
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Согласно документам, крупных инвесторов на 14 лет освободили от:
- ввозной пошлины на оборудование;
- налога на добавленную стоимость операций по ввозу в Украину оборудования для реализации инвестиционного проекта.
- налога на прибыль предприятий для инвесторов, которые являются стороной специального инвестиционного договора.
До 1 января 2035 года органам местного самоуправления позволили уменьшать или освобождать от земельного налога и арендной платы за землю участки, используемые для крупных инвестиционных проектов.
Международный валютный фонд заморозил финансовую помощь Украине на $5 млрд, ожидая дальнейших действий по делу бывших владельцев Приватбанка.
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