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четверг, 25 марта 2021 16:37

В Украине введут налоговые льготы для крупных инвесторов

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В Украине введут налоговые льготы для крупных инвесторов
Таким образом планируют повысить инвестиционную привлекательность страны. Фото: pixabay

Крупных инвесторов освободят от части налогов до 1 января 2035 года.

Соответствующие 2 закона подписал президент Владимир Зеленский, сообщают в Офисе президента.

Таким образом планируют повысить инвестиционную привлекательность страны и увеличить конкурентоспособность украинской экономики.

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Согласно документам, крупных инвесторов на 14 лет освободили от:

- ввозной пошлины на оборудование;

- налога на добавленную стоимость операций по ввозу в Украину оборудования для реализации инвестиционного проекта.

- налога на прибыль предприятий для инвесторов, которые являются стороной специального инвестиционного договора.

До 1 января 2035 года органам местного самоуправления позволили уменьшать или освобождать от земельного налога и арендной платы за землю участки, используемые для крупных инвестиционных проектов.

Международный валютный фонд заморозил финансовую помощь Украине на $5 млрд, ожидая дальнейших действий по делу бывших владельцев Приватбанка.

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