В Украине упростили правила покупки валюты

Нацбанк упростил правила покупки валюты в Украине.
Наличные в долларах и евро можно приобрести за безналичную гривну, пишет ТСН. При покупке иностранной валюты позволили рассчитываться банковской картой.
Наличные в долларах и евро можно приобрести за безналичную гривну. Постановление Нацбанка позволяет физлицам осуществлять операции в обратном направлении. Можно покупать гривны за наличную валюту и получать их сразу на карту, а не на руки.
Позволили осуществлять обмен валют через банкоматы и терминалы.
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В прошлом году украинцы продали банкам почти на $16 млрд наличной валюты. Купили почти $15 млрд.
Национальный банк Украины на 14 июля установил курс доллара на уровне 27,32 грн. Это на 3 коп. больше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подорожал на 3 коп. Стоит 32,37 грн. Курс российского рубля - 36 коп.
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