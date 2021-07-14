В Украине упростили правила покупки валюты

Нацбанк упростил правила покупки валюты в Украине.

Наличные в долларах и евро можно приобрести за безналичную гривну, пишет ТСН. При покупке иностранной валюты позволили рассчитываться банковской картой.

Автор: Елена Луценко Позволили осуществлять обмен валют через банкоматы и терминалы

Наличные в долларах и евро можно приобрести за безналичную гривну. Постановление Нацбанка позволяет физлицам осуществлять операции в обратном направлении. Можно покупать гривны за наличную валюту и получать их сразу на карту, а не на руки.

Позволили осуществлять обмен валют через банкоматы и терминалы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тарифы на коммуналку вырастут до 75%: где будут платить больше

В прошлом году украинцы продали банкам почти на $16 млрд наличной валюты. Купили почти $15 млрд.

Национальный банк Украины на 14 июля установил курс доллара на уровне 27,32 грн. Это на 3 коп. больше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 3 коп. Стоит 32,37 грн. Курс российского рубля - 36 коп.