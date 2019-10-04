В Украине станет больше белорусских нефтепродуктов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Житомире. Фото: Уніан

Беларусь готова к переговорам об увеличении поставок нефтепродуктов на предприятия Украины.

"Общая история и соседство обусловили приоритеты, в том числе в экономической сфере. В первую очередь речь идет о топливно-энергетическом, агропромышленном комплексе, промышленной кооперации и транспортно-логистической сфере. Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий", - сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает "Інтерфакс-Україна".

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Он отметил, что проекты в этой области нужно поддерживать.

4 октября Владимир Зеленский и Александр Лукашенко участвуют во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который проводится в Житомире.