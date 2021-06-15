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вторник, 15 июня 2021 21:10

В Украине стало больше фрилансеров: какие зарплаты у специалистов

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В Украине стало больше фрилансеров: какие зарплаты у специалистов
Доход украинских фрилансеров вырос на 18%. Фото: pixabay.com

За два года украинских фрилансеров, работающих с иностранными клиентами, стало больше на 31%. А их доход вырос на 18%.

"Более половины общих зачислений фрилансерам - 54%, концентрируется в 5 крупнейших городах Украины. Почти четверть выплат приходится на столицу, 13% - на Харьков, по 7% - на Львов и Днепр, 5% - на Одессу. В то же время удаленный фриланс может положительно влиять на занятость населения в регионах, побуждая людей присоединяться к уже имеющимся бизнесам или начинать собственные дела. Это может стать для украинцев достойной альтернативой переезда в большие города или за границу", - говорит Игорь Ковалев, генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси.

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Наибольшие заработки у фрилансеров из Днепра. В то же время больше всего за два года выросли средние доходы львовских фрилансеров. За январь-март 2021 года они заработали на 33% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

С началом лета работодатели активно публикуют вакансии для молодежи. Среди самых популярных профессий: менеджеры, продавцы, курьеры и кассиры. В среднем студенты без опыта работы могут заработать 13,5 тыс. грн. Это на 40% больше, чем летом 2020 года.

Например, менеджеру готовы платить 12,5 тыс. грн, оператору call-центра - 25 тыс. грн. Зарплату 8,6 тыс. грн обещают продавцу, 13,5 тыс. грн - промоутеру.

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