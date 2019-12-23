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понедельник, 23 декабря 2019 12:01

В Украине стало больше ФОПов

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В Украине стало больше ФОПов
Чаще всего ФЛП открывали в сферах компьютерного программирования, розничной торговли, красоты. Фото: absolute.kiev.ua

В 2019 году количество ФЛП в стране выросло на 2%.

В январе 2019-го насчитывали 1,91 млн физлиц-предпринимателей. В ноябре - 1,95 млн, свидетельствуют данные исследования YouControl.

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Чаще всего ФЛП открывали в сферах компьютерного программирования, розничной торговли, красоты.

Также это розничная торговля в неспециализированных магазинах, ресторанах и услуги по питанию, грузовой автотранспорт, розничная торговля через почту или интернет, размещение информации в интернете, аренда недвижимости.

17 октября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал законы о применении кассовых аппаратов в сферах торговли, питания и услуг. Предприниматели 2-4 группы должны установить оборудования до 1 января 2021 года. Требования не будут распространяться на ФЛП 1-й группы. Также с 1 октября 2020 году начнет действовать норма "кэшбек". Покупатели смогут пожаловаться на продавцов, если им не выдали или предоставили поддельный фискальный чек.

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23
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