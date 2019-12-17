В Украине стало больше айтишников

Айтишников в Украине стало на 20% больше. Фото: ki.ill.in.ua

Рабочих IT-сферы в этом году в Украине увеличилось на 20%

Они получают зарплату от 17 до 130 тыс. гривен, об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1 + 1".

Работодатели больше всего ищут разработчиков программного обеспечения, работников IT-поддержки, отделов продаж и администрирования.

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А еще в этом году больше всего работодатели в Украине искали продавцов. На втором месте запрос на водителей, а на третьем - повара.

Министерство цифровой трансформации Украины набирает команду специалистов для развития мобильного приложения "Дія".Сейчас предлагаются вакансии: Team Lead для разработок в системе iOS; Team Lead для разработок в системе Android; Team Lead|Senior с опытом в разработке программно-аппаратной части сервиса; Team Lead|Senior QA; UI/UX Designer; Business Analyst и Project manager.