В Украине сократился импорт российского угля

Российские компании не могут вывезти уголь в Украину без специального разрешения от правительства РФ. Такое нововведение вступило в силу с 1 июня 2019 ФОТО: informator.news

После того, как с 1 июня начали действовать введенные правительством РФ ограничения на поставки продукции топливно-энергетического комплекса, объемы импорта российского угля в Украину уменьшились на 85,3%.

Всего за последние полгода поставки сократились на 11,1%, сообщает Коммерсант.

"За январь-май поставки угля в Украине росли, и только динамика июня перечеркнула этот тренд", — говорится в сообщении.

Уголь в Украину вывозился из шахт Ростовской и Кемеровской областей. Крупнейшими поставщиками за эти полгода стали шахтоуправление "Обуховское" украинского энергохолдинга ДТЭК, шахтоуправление "Садкинское" и Кузбассразрезуголь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине вступили в силу спецпошлины почти на все товары с РФ

Предполагают, что значительную часть российского угля и дальше продолжают ввозить в Украину. Однако не напрямую из РФ, а через территорию Беларуси. Об этом свидетельствует увеличение поставок в Украину белорусского угля.

"Есть подозрение, что большая часть российского угля теперь поступает на Украину через Белоруссию. Тем не менее Луганская ТЭС перешла на газ, так что какое-то снижение поставок все же имело место", — говорит аналитик Максим Худалов.

1 июня вступило в силу решение правительства РФ, согласно которому отдельные товары будут ввозиться в Украину только после специального разрешения. Данное ограничение распространяется на продукцию ТЭК, в частности на уголь, нефть и нефтепродукты.