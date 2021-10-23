В Украине собрали рекордный урожай гречки

Гречки намолотили 107 тыс. тонн. Фото: ukrinform

Украинские аграрии уже намолотили 107 тыс. тонн гречневой крупы.

При этом общий прогноз составлял 100 тыс. тонн. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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"Это наибольший урожай гречки за последние несколько лет. Два месяца назад наши прогнозы были на уровне 100 тыс. тонн. И вот уже сегодня, будучи на финишной прямой, но еще ее не пересекая, аграрии намолотили 107 тыс. тонн гречневой крупы.

Это показатель на уровне 94%, поскольку сбор завершили лишь 15 областей. Поэтому наши обновленные прогнозы составляют более 110 тыс. тонн. Самая высокая урожайность зафиксирована пока по Винницкой области - 15,9 ц/га", - рассказал министр Роман Лещенко.

Мед нового урожая в Украине подорожал на 20%. Из-за дождей и холодных ночей в мае-июне пчеловоды собрали меньше акациевого и липового меда. Больше всего по Украине собрали подсолнечного меда - по 15 кг с пчелиной семьи. В Луганской и Донецкой областях пчеловоды получили по 10 кг акациевого меда с пчелосемьи. В Харьковской - меда из липы. В среднем, по 12 кг с пчелосемьи.