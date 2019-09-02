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В Украине складывается катастрофическая ситуация с накоплением угля на складах ТЭС - Волынец

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В Украине складывается катастрофическая ситуация с накоплением угля на складах ТЭС - Волынец
Фото: Politeka.net

По мнению лидера шахтерских профсоюзов, народного депутата Михаила Волынца ситуация накануне отопительного сезона вызывает беспокойство.

"Относительно того, есть ли уголь на складах тепловых электростанций - это меня сейчас больше волнует, потому что мы уже вошли в осенне-зимний период 2019-2020 года и далее - зимне-весенний период. Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем за соответствующий период прошлого года. В прошлом году мы имели проблемы накопления угля на складах, а сейчас это просто катастрофа", - заявил Волынец в эфире телеканала ZIK.

Народный депутат отмечает, что в ситуацию должно вмешаться высшее руководство государства.

"Если наше правительство, новое руководство государства - президент и парламент и Кабмин не объединят усилия, то мы можем оказаться перед тем, что будут ограничения подачи электроэнергии предприятиям и их остановка. Будет просто веерное отключение, без всякого предупреждения. Пострадают невинные люди. Может возникнуть еще одна угроза - это развал энергетической системы, так как блоки тепловых электростанций имеют уникальную способность регулирующих возможностей блоками атомных станций мы не можем регулировать", - подчеркнул он.

Лидер Независимого профсоюза горняков считает, что неудовлетворительная ситуация вокруг накопления угля на складах ТЭС напрямую связана с проблемами ценообразования на энергоресурсы.

"Начнем с угольной отрасли и обязательно придем к ценообразованию, потому что это вопрос возможности выплат зарплат шахтерам и какой финансово-экономическое состояние шахт на данный момент", - отметил Волынец.

Как сообщалось, 19 августа президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабинета Министров и профильных ведомств относительно ситуации на рынке электроэнергии. Представитель президента в Кабмине Андрей Герус констатировал неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону - на середину августа количество угля на складах было на 40% меньше прошлогодних запасов.

По информации, обнародованной главным редактором интернет-издания "Цензор" Юрием Бутусовым, в ходе совещания у президента выяснилось, что самую низкую цену на импортный уголь определяет формула "Роттердам +" - 1740 грн/тонна, которая отменена с 1 июля этого года.

Расследование экономической обоснованности "Роттердам +" ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Зато уголь из США, ЮАР и Колумбии значительно дороже - от 1800 грн/тонна. В свою очередь, согласно официальному сообщению государственной генерирующей компании "Центрэнерго", она запланировала приобрести 350 тыс тонн угля из Российской федерации по цене 1970 грн за тонну у компании-посредника "Нефть Форс".

По данным СМИ, компания "Нефть Форс" относится к неформальной группе "Приват" Игоря Коломойского.

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